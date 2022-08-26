Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.155,80
ALTIN
1.020,74
DOLAR
18,18
STERLİN
21,53
EURO
18,21
Atılım Üniversitesi Akademik Personel alacak
Atılım Üniversitesi Akademik Personel...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 39...
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi alıyor
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi...
Yüksek Seçim Kurulu 48 Zabıt Katibi ve 5 Hizmetli alacak
Yüksek Seçim Kurulu 48...

İstanbul'da 121 firari hükümlü yakalandı

İSTANBUL'da haklarında hapis cezası kesinleşen firari durumdaki hükümlülerin yakalanması için yapılan çalışmalarda 121 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcılık, cinsel istismar, sahtecilik gibi suçlardan onlarca yıl hapis cezaları kesinleşen hükümlüler cezaevlerine teslim edilecek.

26 Ağustos 2022 Cuma 14:28
İstanbul'da 121 firari hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde bu sabah erken saatlerde firari durumdaki hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. 280 ekipte bulunan 589 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 632 adrese baskın yapıldı.

Baskınlarda haklarındaki cezalar kesinleşen 121 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 31 yıl cezası kesinleşen İsmail B., adam öldürmek suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Serkan D., Nitelikli cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan Ergül B. de bulunuyor. Yakalanan hükümlüler poliste işlemlerinin ardından cezalarını çekmek üzere ceza evlerine teslim edilecek.

Operasyonda yakalanan bazı hükümlüler;

İsmail B.   (Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 31 YIL)

Serkan D. (Kasten Öldürme 16 Yıl 8 Ay)

Ergül B. ( Nitelikli Cinsel İstismar 15 YIL)

Yakup G.  (Dolandırıcılık 12 YIL)

Erdinç F. (Resmi Belgede Sahtecilik 11 YIL 9 AY)

Barış A. (Uyuşturucu Madde ve Uyarıcı Madde Ticareti 10 YIL 4 AY)

Burcu K.  (Dolandırıcılık 10 YIL)

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulPolisAsayişFirarFirarişüpheliCezaCezaevi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güngören'de kimseye aldırmadan soygun yaptılar
Güngören'de kimseye aldırmadan soygun yaptılar
Üsküdar'da binanın 2. kat zemini çöktü; 1 yaralı
Üsküdar'da binanın 2. kat zemini çöktü; 1 yaralı
Gaziosmanpaşa'da önce karısını daha sonra yeğenini öldürdü
Gaziosmanpaşa'da önce karısını daha sonra yeğenini öldürdü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans