Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.552,43
ALTIN
924,15
DOLAR
14,73
STERLİN
19,07
EURO
15,93
Koç Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi 8 Öğretim...
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi...

İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi

BAŞAKŞEHİR'de 2 farklı adrese düzenlenen operasyonda 34 ton 33 litre kaçak içki ele geçirildi. 3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kameraya yansıdı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Nisan 2022 Cuma 10:44
İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de TIR parkında ve OSB Mahallesindeki işyeri önündeki araçlarda kaçak içki bulundurulduğu, depolandığı ve piyasaya sürülmeye hazırlandığı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler,14 Nisan günü baskın düzenledi. Adres ve araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olduğu değerlendirilen; 34 ton 33 litre kaçak içki, 43 plastik bidon, 26 plastik tank. 2 dalgıç pompası ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirKaçakIçkiAlkol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcılar'da yıkımla başlayan zorunlu tahliye
Avcılar'da yıkımla başlayan zorunlu tahliye
Ayamama deresi yine mavi akmaya başladı
Ayamama deresi yine mavi akmaya başladı
Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarptı
Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarptı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans