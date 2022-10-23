Ä°stanbul'da 35 firari yakalandÄ±

AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Aranan ÅžahÄ±slar BÃ¼ro AmirliÄŸine baÄŸlÄ± ekipler Â tarafÄ±ndan yapÄ±lan operasyonda 75 adrese baskÄ±n yapÄ±ldÄ±. BaskÄ±nlarda haklarÄ±nda kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunan 35 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. HÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler, Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ndeki iÅŸlemleri yapÄ±ldÄ±ktan sonra cezaevlerine teslim edildi. Yakalanan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler arasÄ±ndagasp suÃ§undan 23 yÄ±l 5 ay hapis cezasÄ± kesinleÅŸen Atabey Ã–., kasten Ã¶ldÃ¼rme suÃ§undan 20 yÄ±l hapis cezasÄ± kesinleÅŸen Serkan Åž., hÄ±rsÄ±zlÄ±k suÃ§undan 17 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± alan BÃ¼lent P.'nin bulunduÄŸu belirtildi.
DHA