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İstanbul'da 66 kilo skunk ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda ;  66 kilo Skunk ve 20 gram kokain ele geçirildi.

01 Ekim 2022 Cumartesi 11:16
İstanbul'da 66 kilo skunk ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince,  "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada S.N.A. adlı şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisi alındı. 

3 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda şüphelinin uyuşturucuyu Beylikdüzü'nde ikamet adresi haricinde kiraladığı bir dairede depoladığı tespit edildi. Bunun üzerine operasyon düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda; evin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 66 kilo Skunk, 20 gram kokain, pres makinesi ile vakum makinesi ele geçirildi. Yakalanan S.N.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul İl Jandarma KomutanlığıJandarmaUyuşturucuSkunkOperasyon
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