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İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi 

İSTANBUL'da bakım onarım çalışmaları nedeniyle 7 ilçede 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde su kesintisi yaşanacak.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Şubat 2022 Pazartesi 10:26
İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'den yapılan açıklama şu şekilde: "Ömerli İçme suyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı yapılacağından, 1 Mart 2022 Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinin bir kısmına 18 saat süreyle; yine aynı çalışmanın devamında 2 Mart 2022 Çarşamba günü 05.00 ila 23.00 saatleri arasında Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinin bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyecektir." 

1 Mart Salı 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler şöyle:

Üsküdar: Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.

Ümraniye: Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.

Beykoz: Yeni Mahalle'nin bir kısmı.

2 Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak mahalleler ise şu şekilde:

Ataşehir İlçesi: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri.

Maltepe İlçesi: Fındıklı Mahallesi.

Pendik İlçesi: Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahalleleri.

Tuzla İlçesi: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri.

DHA

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İSKİSuKesintiçalışmaOnarımAnadolu Yakası
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