Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 24
aÃ§Ä±k
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
4.089,63
ALTIN
987,35
DOLAR
18,62
STERLÄ°N
21,48
EURO
18,49
Ege Ãœniversitesi 113 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Ege Ãœniversitesi 113 Ã–ÄŸretim...
Metro hattÄ±ndaki ticari alanlar kiraya verilecek
Metro hattÄ±ndaki ticari alanlar...
Kadir Has Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ã¼yesi alacak
Kadir Has Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim...
Ä°stanbul TopkapÄ± Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Ä°stanbul TopkapÄ± Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim...

Ä°stanbul'da 7 yeni deniz hattÄ± hizmete aÃ§Ä±ldÄ±

01 KasÄ±m 2022 SalÄ± 13:38
Ä°stanbul'da 7 yeni deniz hattÄ± hizmete aÃ§Ä±ldÄ±

Ä°STANBUL - Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) UlaÅŸÄ±m Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nan karar uyarÄ±nca Ä°stanbul'da yeni 7 deniz hattÄ± aÃ§Ä±ldÄ±. BostancÄ±'dan AvcÄ±lar'a gelen deniz otobÃ¼sÃ¼nde sadece 2 yolcu olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Marmara Denizi, Ä°stanbul BoÄŸazÄ± ve HaliÃ§'te kÄ±yÄ±ya paralel 7 yeni deniz hattÄ± bugÃ¼nden itibaren seferlere baÅŸladÄ±. Buna gÃ¶re KadÄ±kÃ¶y-KasÄ±mpaÅŸa-Fener-SÃ¼tlÃ¼ce-EyÃ¼p hattÄ±nda 11,50 lira, AvcÄ±lar-BakÄ±rkÃ¶y-KadÄ±kÃ¶y hattÄ±nda 28,74 lira, AvcÄ±lar-BostancÄ± hattÄ±nda 31,85 lira, Maltepe-BÃ¼yÃ¼kada-Heybeliada-Burgazada-KÄ±nalÄ±ada hattÄ±nda 21,90 lira, Ã‡engelkÃ¶y-KabataÅŸ hattÄ±nda 9,47 lira, BeÅŸiktaÅŸ-KabataÅŸ-KarakÃ¶y-KasÄ±mpaÅŸa-SÃ¼tlÃ¼ce-EyÃ¼p hattÄ±nda 11,50 lira, BostancÄ±-Caddebostan-Moda-KadÄ±kÃ¶y-KabataÅŸ hattÄ±nda 11,50 liraya yolculuk yapabilecek.

Sefer sÃ¼resi 50 dakika olarak planlanan AvcÄ±lar-BakÄ±rkÃ¶y-KadÄ±kÃ¶y hattÄ±nda da gÃ¼nlÃ¼k 24 sefer yapÄ±lmasÄ± hedefleniyor. Bu hatta kÄ±ÅŸ ve yaz yolcu kapasitesi en az 350 kiÅŸi olan deniz otobÃ¼sÃ¼ ile hizmet verileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. BugÃ¼n baÅŸlayan yaklaÅŸÄ±k 50 dakika sÃ¼ren AvcÄ±lar ve BostancÄ± hattÄ±nda yolcu sayÄ±sÄ± azdÄ±.

350 kiÅŸi kapasiteli deniz otobÃ¼sÃ¼ bugÃ¼n saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda AvcÄ±lar iskelesine yanaÅŸÄ±rken iÃ§inde iki yolcu bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencisi Nisa Nurdur, daha Ã¶nce Marmaray kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸimdi 50 dakika sÃ¼ren rahat yolculukla AvcÄ±lar'a geldiÄŸini belirtirken, "SanÄ±rÄ±m yeterince kimsenin haberi yok. Bu seferlerin devamÄ±nÄ± istiyorum" dedi.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Deniz HattÄ±Istanbul
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
AkaryakÄ±t fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ e-skuterâ€™lere talebi artÄ±rdÄ±
AkaryakÄ±t fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ e-skuterâ€™lere talebi artÄ±rdÄ±
Ä°stanbul BoÄŸazÄ± siste kayboldu
Ä°stanbul BoÄŸazÄ± siste kayboldu
Ä°stanbulâ€™da kaÃ§ak sigara operasyonu; 16 gÃ¶zaltÄ±
Ä°stanbulâ€™da kaÃ§ak sigara operasyonu; 16 gÃ¶zaltÄ±
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans