Ä°stanbul'da 7 yeni deniz hattÄ± hizmete aÃ§Ä±ldÄ±

Ä°STANBUL - Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) UlaÅŸÄ±m Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nan karar uyarÄ±nca Ä°stanbul'da yeni 7 deniz hattÄ± aÃ§Ä±ldÄ±. BostancÄ±'dan AvcÄ±lar'a gelen deniz otobÃ¼sÃ¼nde sadece 2 yolcu olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.



Marmara Denizi, Ä°stanbul BoÄŸazÄ± ve HaliÃ§'te kÄ±yÄ±ya paralel 7 yeni deniz hattÄ± bugÃ¼nden itibaren seferlere baÅŸladÄ±. Buna gÃ¶re KadÄ±kÃ¶y-KasÄ±mpaÅŸa-Fener-SÃ¼tlÃ¼ce-EyÃ¼p hattÄ±nda 11,50 lira, AvcÄ±lar-BakÄ±rkÃ¶y-KadÄ±kÃ¶y hattÄ±nda 28,74 lira, AvcÄ±lar-BostancÄ± hattÄ±nda 31,85 lira, Maltepe-BÃ¼yÃ¼kada-Heybeliada-Burgazada-KÄ±nalÄ±ada hattÄ±nda 21,90 lira, Ã‡engelkÃ¶y-KabataÅŸ hattÄ±nda 9,47 lira, BeÅŸiktaÅŸ-KabataÅŸ-KarakÃ¶y-KasÄ±mpaÅŸa-SÃ¼tlÃ¼ce-EyÃ¼p hattÄ±nda 11,50 lira, BostancÄ±-Caddebostan-Moda-KadÄ±kÃ¶y-KabataÅŸ hattÄ±nda 11,50 liraya yolculuk yapabilecek.



Sefer sÃ¼resi 50 dakika olarak planlanan AvcÄ±lar-BakÄ±rkÃ¶y-KadÄ±kÃ¶y hattÄ±nda da gÃ¼nlÃ¼k 24 sefer yapÄ±lmasÄ± hedefleniyor. Bu hatta kÄ±ÅŸ ve yaz yolcu kapasitesi en az 350 kiÅŸi olan deniz otobÃ¼sÃ¼ ile hizmet verileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. BugÃ¼n baÅŸlayan yaklaÅŸÄ±k 50 dakika sÃ¼ren AvcÄ±lar ve BostancÄ± hattÄ±nda yolcu sayÄ±sÄ± azdÄ±.



350 kiÅŸi kapasiteli deniz otobÃ¼sÃ¼ bugÃ¼n saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda AvcÄ±lar iskelesine yanaÅŸÄ±rken iÃ§inde iki yolcu bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencisi Nisa Nurdur, daha Ã¶nce Marmaray kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸimdi 50 dakika sÃ¼ren rahat yolculukla AvcÄ±lar'a geldiÄŸini belirtirken, "SanÄ±rÄ±m yeterince kimsenin haberi yok. Bu seferlerin devamÄ±nÄ± istiyorum" dedi.Â