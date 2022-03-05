İstanbul'da 74 hükümlü yakalandı

Gözaltına alınanlar arasında adam öldürmek, dolandırıcılık, cinsel taciz, adam kaçırmak, gasp gibi suçlardan aranan hükümlüler bulunduğu öğrenildi. Yakalanan hükümlüler cezalarını çekmeleri için cezaevlerine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 25 Şubat-04 Mart tarihleri arasında mahkemeler tarafından haklarında verilen hapis cezaları kesinleşen hükümlüleri yakalamak için bir dizi operasyon yapıldı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda firari olarak aranan 74 hükümlü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında onlarca yıl hapis cezası kesinleşen adam öldürmek, hırsızlık, cinsel, adam kaçırmak, gasp gibi suçlardan aranan hükümlülerin bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan hükümlüler İlçe Emniyet Müdürlüklerinde işlemleri yapıldıktan sonra önce adliyelere daha sonra cezalarını çekmeleri için cezaevlerine teslim edildiler.
Operasyonlarda yakalanan bazı hükümlüler
Ali N.; 17 Yıl 6 Ay Adam öldürme
Halit K. P; 15 Yıl, Dolandırıcılık
Emrah M.; 15 Yıl Hırsızlık
Turgay B.; 8 Yıl 7 Ay Cinsel Taciz
Murat A.; 8 Yıl 4 Ay Kasten Öldürme
Gültekin K.; 7 Yıl 6 Ay Kişi Hürriyetinden Yoksun bırakma
Emre Y.; 7 Yıl 6 Ay Hırsızlık
Bülent Y.; 7 Yıl 2 Ay Yaralama
Atilla Y.; 7 Yıl 2 Ay Dolandırıcılık
Rıdvan A.; 6 Yıl 8 Ay Yağma ve gasp
Şinasi K.; 6 Yıl 3 Ay Kişiyi Hürriyetinden Yoksun bırakma
Mehmet K.; 6 Yıl 3 Ay Kişi Hürriyetinden yoksun bırakma
Mustafa Ş.; 6 Yıl Yağma ve Gasp
Hüseyin S.; 6 Yıl Kişiyi Hürriyetinden yoksun bırakma
DHA