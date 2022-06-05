Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.601,25
ALTIN
977,20
DOLAR
16,43
STERLİN
20,59
EURO
17,60
İstanbul Galata Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Galata Üniversitesi 15...
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim...
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Uzman Personel alım ilanı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı...
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim...

İstanbul'da 9 mahallede muhtarlık ara seçimi

İSTANBUL’da çeşitli nedenle boşalan 9 mahallenin muhtarlığı için ara seçim yapıldı. Sancaktepe’dekiler erken saatlerde okula gelerek oy vermeye başladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Haziran 2022 Pazar 11:29
İstanbul'da 9 mahallede muhtarlık ara seçimi

İstanbul'da, vefat, istifa gibi nedenlerle Fatih Atikali Mahallesi, Sancaktepe Atatürk Mahallesi, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi, Kadıköy Feneryolu Mahallesi, Kartal Topselvi Mahallesi, Silivri Ortaköy Mahallesi ve Ümraniye Saray Mahallesi'nde ara seçimler için sandık kuruldu.

Sancaktepe Atatürk Mahallesi’nin muhtarlığı için Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne sandık konuldu. Vatandaşlar sabah 08.00'de oy vermeye başladı. Polis ekiplerinin okul önünde güvenlik önlemi aldığı seçimde oy verme işlemleri saat 17.00'ye kadar sürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulMahalleMuhtarSeçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evinde yangın çıkan kadın gözyaşlarına boğuldu
Evinde yangın çıkan kadın gözyaşlarına boğuldu
Marmara Denizi’nde canlılara yeni yuva
Marmara Denizi’nde canlılara yeni yuva
İstanbul'da kaçak göçmen denetimleri
İstanbul'da kaçak göçmen denetimleri
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans