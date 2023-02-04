Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.997,63
ALTIN
1.128,47
DOLAR
18,84
STERLİN
22,70
EURO
20,33
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı alacak
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel...
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 7 adet arsa satışa sunuldu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına...
Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünden portakal satış ihalesine davet
Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünden...
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...

İstanbul'da 94 düzensiz göçmen yakalandı 

Operasyonda 10 mülk sahibine düzensiz göçmen başına 2 bin 574 lira olmak üzere toplam 241 bin 956 lira idari para cezası uygulandı

04 Şubat 2023 Cumartesi 11:44
İstanbul'da 94 düzensiz göçmen yakalandı 

İstanbul'da koğuş şeklinde ranza sistemi kurulan ikametlerde toplam 94 düzensiz göçmen yakalanırken, evlerini bu göçmenlere kiralayan 10 ev sahibine para cezası kesildi.
İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkede düzensiz göçmen durumunda bulunan yabancı uyruklu kişilere ev ve iş yerlerini kiraya vererek haksız kazanç sağlayanların yakalanması için çalışma başlattı.
Esenyurt ve Sultangazi ilçelerindeki adreslere geçen ay operasyon düzenleyen ekipler, daha fazla insan barındırmak için bölmelere ayrılan ve içeride koğuş şeklinde ranza sistemi kurulan ikametlerde toplam 94 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, geri gönderme merkezine teslim edildi.
Operasyonda 10 mülk sahibine ise düzensiz göçmen başına 2 bin 574 lira olmak üzere toplam 241 bin 956 lira idari para cezası uygulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulGöçmenKaçakDüzensiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir'de taksicilerin kavgasında bir şoför bıçakla yaralandı
Başakşehir'de taksicilerin kavgasında bir şoför bıçakla yaralandı
Ataşehir Belediyesinde ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 28 şüpheli gözaltına alındı
Ataşehir Belediyesinde ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 28 şüpheli gözaltına alındı
Şişli'de uyuşturucu ticaretine ilişkin operasyonda 1 kişi tutuklandı
Şişli'de uyuşturucu ticaretine ilişkin operasyonda 1 kişi tutuklandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans