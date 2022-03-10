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İstanbul'da boş kalan yollar havadan fotoğraflandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Mart 2022 Perşembe 13:01
İstanbul'da boş kalan yollar havadan fotoğraflandı

İSTANBUL - İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok sürücü otomobillerini trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı. İstanbul'un yollarında doluluk oranı öğle saatlerinde yüzde 29 olarak ölçüldü. Yollardaki son durum havadan görüntülendi.


 

İstanbul'da kar yağışının başlaması ve öncesinde yapılan uyarılar nedeniyle bir çok sürücü özel araçlarıyla trafiğe çıkmadı. Bu nedenle bir çok güzergah alışılmışın aksine boş kaldı. Haliç köprüsünde gün boyu trafik rahat bir şekilde ilerledi. Öğle saatlerinde İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 29 olarak ölçüldü. D100 ve TEM'de  trafiğin oldukça rahat olduğu gözlenirken, hasarlı kazalar nedeniyle bir kaç lokal noktadaki  sıkışıklığın dışında trafik  oldukça rahat ilerliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kar YağışıIstanbulBoş Kalan Yollar
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