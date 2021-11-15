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İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İSTANBUL'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Kasım 2021 Pazartesi 09:59
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İstanbul'da çakarlı araç denetimi

Ataşehir TEM Otoyolu'nda yapılan denetimlerde çakar-siren tertibatı bulunan araçlar durduruldu. Denetimler sırasında cam filmi bulunan ve emniyet şeridi ihlali yapan otomobil sürücülerine ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir TEM Güney yol Çamlıca Gişeleri istikametinde çakar kullanan araçları durdurarak denetledi. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında çakar siren tertibatı olan araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi. Ekipler  cam filmi bulunan  2 otomobil sürücüsüne ayrı ayrı  314 lira ve emniyet şeridi ihlal eden 7 sürücüye de 1339  lira cezai işlem uyguladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulTrafikAraççakarSirençakarlı Araç
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