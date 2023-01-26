Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.292,66
ALTIN
1.173,80
DOLAR
18,82
STERLİN
23,35
EURO
20,55
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6...
DSİ'den satılık tarım arazileri
DSİ'den satılık tarım arazileri
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personel Alacak
Sigortacılık ve Özel Emeklilik...
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın 1/4 hissesi satışa çıktı
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın...

İstanbul'da çaldıkları çay paketlerini başkalarına satmak isteyen 3 şüpheli yakalandı

Eyüpsultan'da iş yerinden çaldıkları çay paketlerini başkalarına satmaya çalıştıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

26 Ocak 2023 Perşembe 12:01
İstanbul'da çaldıkları çay paketlerini başkalarına satmak isteyen 3 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Göktürk'te bir iş yerinden 104 koli çay paketinin çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.
İş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri takibe aldı.
Şüphelilerden B.A. ve D.M. iş yerinden çaldıkları çayı Gaziosmanpaşa ilçesindeki alıcılara satmak isterken suçüstü yakalandı. B.A'nın kardeşi V.A. da olayla bağlantısı olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.
D.M. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından, B.A. ve V.A. ise sevk edildikleri adliyede adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Bu arada, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin dükkana yanaştığı ve şüphelilerden birinin dükkana girerek kolileri çaldığı görülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
EyüpsultançayHırsızHırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da çakar ve siren tertibatı kullanan araçlar denetlendi
İstanbul'da çakar ve siren tertibatı kullanan araçlar denetlendi
Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangında bir kişi ölü bulundu
Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangında bir kişi ölü bulundu
İstanbul'da polislerden "iletişim yoluyla dolandırıcılık" uyarısı
İstanbul'da polislerden "iletişim yoluyla dolandırıcılık" uyarısı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans