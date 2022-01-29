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İstanbul'da cezaları kesinleşen 44 hükümlü yakalandı

İSTANBUL'da haklarında mahkemeler tarafından verilen hapis cezaları kesinleşen ve firari durumda bulunan hükümlülere yönelik operasyon yapıldı. Polis ekipleri daha önceden belirledikleri 55 adrese yaptıkları baskınlarda 44 hükümlüyü gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında cinayet, hırsızlık yaralama ve gasp gibi suçlardan cezaları kesinleşen hükümlüler bulunuyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Ocak 2022 Cumartesi 11:11
İstanbul'da cezaları kesinleşen 44 hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 28 Ocak 2021 günü yapılan baskınlarda ekipler 55 adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucu tutuksuz yargılandıkları dönemde haklarındaki cezalar kesinleşen 44 hükümlü yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında kasten adam öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası kesinleşen Mustafa A., hırsızlık suçundan 15 yıl cezası kesinleşen Yusuf A., hırsızlık suçundan 13 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen Yakup A., gasp suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen Hanif O. da bulunuyor. Yakalanan diğer şüphelilerin de hırsızlık, yaralama suçlarından haklarında 5 ile 6 yıl arasında değişen hapis cezalarının bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezlerinde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemelerden cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PolisOperasyonHükümlüAramaAsayiş Şube MüdürlüğüAranan Şahıslar Büro Amirliği
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