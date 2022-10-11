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İstanbul'da evcil hayvanlarla seyahat; boyutta kriter 'kafes'

11 Ekim 2022 Salı 13:41
İstanbul'da evcil hayvanlarla seyahat; boyutta kriter 'kafes'

İSTANBUL - Toplu ulaşım araçlarında şartların yeniden düzenlenmesiyle evcil hayvan sahipleri, hayvanlarıyla toplu taşıma araçlarını kullanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, "Kafese sığabilen bütün hayvanlar 5 kilogram ve altı hayvanlardır. Bunun kontrollerini güvenlik görevlilerimizle yapıyor olacağız. Hijyen ile ilgili de hayvan sahiplerinin sorumlulukları var. Aksi durumlarda, gerekli işlemleri, ihmal varsa da ceza uygulamalarını yapıyor olacağız" dedi.     

İBB, 3 Ekim'de toplu ulaşım araçlarında evcil hayvanlarla birlikte seyahat edebilme şartlarını yeniden düzenledi. Düzenlemeyle evcil hayvan sahipleri; kuş ile kedi kafes içerisinde, 5 kilogram altı köpekler ise tasma ve ağızlıklı olmaları şartıyla hayvanlarıyla toplu taşıma araçlarını kullanabilecek. 5 kilogram üzeri köpekler ise belirli saatlerde toplu ulaşım araçlarına alınabilecek. Düzenleme sonrası şartları yerine getiren evcil hayvan sahipleri, toplu taşıma araçlarına hayvanları ile binmeye başladı. Bazı kişilerin, ağızlığı olmayan köpeklerini hayvan taşıma çantasına koyarak metroya bindikleri görüldü. 

Köpeğiyle metroda seyahat eden Menekşe Bayram, "Uygulamada küçük köpeklerin de ağızlık takılması gerekiyor. Ağızlık olmadığı için kendi köpeğimi çantaya koydum. Bu uygulama evcil hayvan sahipleri için çok güzel oldu. Köpekle veterinere giderken, 300 TL taksi parası verdim. Şimdi istediğim yere kedimle, köpeğimle gidebileceğim. Özellikle veterinerlere giderken, mesire alanlarına giderken, aileme giderken, çok sıkıntı çekiyorduk. Şimdi her yere metroyla gidebileceğim" dedi. 


 

"ARKADAŞI GİBİ EVCİL HAYVANI DA BİNMİŞ"

Metro kullanan Mahmut Kaya "Olması gereken buydu. Hayvanların kimseye zararı yok. Köpeklerin ağızlık ve tasmayla taşınmasında sıkıntı yok. Hayvanların kimseye zararı yok zaten. Bazı köpeklerin ağızlıkla çıkması daha faydalı olur. Ben de metroda köpek görmekten mutlu oldum. Hanımefendinin arkadaşı gibi o da binmiş metroya" diye konuştu.


 

"HİJYEN İLE İLGİLİ HAYVAN SAHİPLERİNİN SORUMLULUKLARI VAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, "Kediler ve kuşlar günün her saati bütün ulaşım sisteminde istedikleri saatte yararlanabiliyorlar. İstedikleri saatte kafese, konularak toplu taşıma araçlarına bindirilebiliyor. Küçük köpekler dediğimiz, aslında 5 kilogram altındaki köpekler istedikleri saatte bütün ulaşım sisteminden yararlanabiliyorlar ancak tasmaları ve ağızlıkları olmak zorunda. 5 kilogram üzerindeki köpekler günün pik saatleri dediğimiz saatlerde yani sabah 07.00-10.00 ila 16.00-20.00 arasında kullanamayacaklar. Kafese sığabilen bütün hayvanlar 5 kilogram ve altı hayvanlardır. Bunun kontrollerini güvenlik görevlilerimizle yapıyor olacağız. Hijyen ile ilgili de hayvan sahiplerinin sorumlulukları var. Aksi durumlarda, gerekli işlemleri, ihmal varsa da ceza uygulamalarını yapıyor olacağız" dedi.     

DHA

Anahtar Kelimeler:
Evcil Hayvanlarla SeyahatIstanbulKafes
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