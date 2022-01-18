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İstanbul'da FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında sabah 07.30'da 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Ocak 2022 Salı 09:53
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İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 9 ayrı soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik bugün sabah 07.30'da 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında kapatılan askeri okul öğrencisi, mühendis ve ihraç-aktif öğretmenler olduğu belirlenen 10 şüpheli yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYTerörörgütOperasyon
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