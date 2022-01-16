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İstanbul'da fuhuş operasyonu 

İSTANBUL'da para karşılığında yabancı uyruklu kadınları pazarladıkları iddia edilen 4 kişilik çete polis tarafından yakalandı. 4 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ocak 2022 Pazar 10:51
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İstanbul'da fuhuş operasyonu 

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece ilçelerinde daha önceden tespit edilen 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda yabancı uyruklu kadınları erkeklere pazarladıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 4 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin internet ve cep telefonuyla kadın pazarladıkları ve fuhuşa yer temin ettikleri tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan fuhuş yaptırılan 4 yabancı uyruklu kadında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulFuhuşOperasyon
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