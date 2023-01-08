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İstanbul'da geçen yıl sahte içki operasyonlarında 47 kişi tutuklandı

İl genelindeki 54 operasyonda, 126 ton 827 litre sahte içki, içi sahte içki dolu 10 bin 191 şişe ve içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi

08 Ocak 2023 Pazar 11:24
İstanbul'da geçen yıl sahte içki operasyonlarında 47 kişi tutuklandı

İstanbul'da 2022 yılında gerçekleştirilen 54 operasyonda 126 ton 827 litre sahte içki, içi sahte içki dolu 10 bin 191 şişe ve içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi, yakalanan 282 şüpheliden 47'si tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında il genelindeki farklı adreslerde sahte içki üretimi ve satışının engellenmesi çalışmaları kapsamında, ikisi organize şekilde örgütlenmiş kaçakçılık yapılanmasına yönelik 54 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, 126 ton 827 litre sahte içki, içi sahte içki dolu 10 bin 191 şişe, 21 bin 763 boş şişe, 125 bin 300 içki etiketi, üzerinde Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı (TADAB) yazan 93 bin 648 sahte bandrol, yabancı menşeili 7 bin 472 sahte bandrol ile 12 bin 50 içki şişesi kapüşonu ele geçirdi.
Çalışmalarda, sahte alkol imalatında kullanılan çok sayıda kaynatma, damıtma makinesi, su motoru, su tankı, huni, hortum, kompresör, alkolmetre ile boş bidona el konuldu.
Operasyonda yakalanan 282 şüpheli kişi hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
Şüphelilerden 80'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 47 kişi ise tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulKaçakAlkolIçkiKaçakçılıkOperasyonPolis
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