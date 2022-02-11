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İstanbul'da halk ekmek ve fırınlarda zam

İBB, Halk Ekmek fiyatına yüzde 60 zam yaparak, 1,25 liradan 2 liraya çıkardı. İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam talebi İstanbul Ticaret Odası'nda kabul edildi.  İTO'ya bağlı fırınlar 210 gram ekmeği 3 TL'ye satmaya başladı. Zamlı ekmek satışı bugünden itibaren başladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Şubat 2022 Cuma 16:27
İstanbul'da halk ekmek ve fırınlarda zam

İBB Halk Ekmek büfelerinde 1.25 liradan satışa sunulan 250 gram normal ekmek, bugünden itibaren 2 TL'den satılmaya başlandı. Vatandaşların bir kısmı zammı normal karşılarken bir kısmı ise fazla olduğunu belirtti.  Nazifa Özer, "Ben günde 2 ekmek alıyorum ama günde 10 ekmek alan da var. Belki onlar için sıkıntı olabilir. Fırınlarda ekmek 3 TL, ben 2 TL kâr etmek için halk ekmek alıyorum"diye konuştu. Ahmet Güntepe ise,  "Zam fazla geldi. Fırın ekmeği 3,5 TL diye alamıyorduk bu da 2 TL oldu. Ama zam yapmaya mecbur kaldılar"dedi. 

"MÜŞTERİLER BİZE TEPKİ GÖSTERİYOR"

İTO'ya bağlı fırınlar da 210 gram ekmeği 3 TL'ye satmaya başladı. 

Fırıncı Nuran Aslantaş, "Maliyet bizi kurtarmıyor. Şu an un çuvalı için 450 liradan bahsediliyor. Faturalar çok yüksek geliyor. Çalışan maliyetleri arttı. Kurtarmıyor bizi maliyetler, patronlar şikayetçi. Müşteriler bize tepki gösteriyor " diye konuştu.

Ekmek almaya gelen Meryem Altun ise tarımda üretim azaldığı için fiyatların arttığını ancak kalabalık ailelerin bu durumdan etkileneceğini belirterek, "Ekmek fiyatları tabi ki pahalı. Benim açımdan belki fark etmeyebilir ama bir sürü çocuğu olan insan var, gelir düzeyi düşük olan aileler var. Biraz da onları düşünmek gerekiyor. Bu işte üretimle ilgili, üretimle çözülecek bir sorun. Üretim artarsa fiyatların da normale döneceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

"BAZI YERLERDE 3.5 LİRA EKMEK"

Fırıncı Hasan Fehmi Demir ise son zamanlardaki zamların yanı sıra küresel ısınma ve tarımdaki düşüşün de sektörü etkilediğini belirterek, zamlı fiyatın da maliyetlerini karşılamayacağını kaydetti. Demir, "Sadece bizim sektörde değil, bütün sektörlerde çok büyük fiyat artışları oldu. Biz geçen sene 138 liraya aldığımız un çuvalını şu an 400 liraya alıyoruz" diye konuştu.

Demir, "Dolayısıyla ekmek şu an 3 lira ama bizim bu bölgede 3 lira. Bazı yerlerde 3.5 lira ekmek. 3 lira bile kurtarmıyor bizi ki Halk Ekmek bile 1.25 liradan satıyordu daha fazla dayanamadı 2 liraya çıkardı fiyatları. Biz bu sürecin önümüzdeki sene de bu şekilde devam edeceğinden endişeliyiz" ifadesini kulllandı.

DHA

Son Güncelleme: 11.02.2022 16:29
Anahtar Kelimeler:
İBBHalk EkmekFırınFırıncıEkmekİTO
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