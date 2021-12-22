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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Aralık 2021 Çarşamba 11:08
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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Fatih ilçesi merkezli çok sayıda ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken,  çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Fatih'te bulunan 3 katlı bir binanın giriş katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polislerinin eşlik ettiği görülürken, polis helikopteri de havadan destek verdi, 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Helikopter Destekli Uyuşturucu OperasyonuIstanbul
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