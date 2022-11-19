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Ä°stanbul'da jandarmadan sahte altÄ±n operasyonuÂ 

Ä°STANBUL'da dÃ¼zenlenen operasyonla, kuyumculara sahte altÄ±n veya gramajÄ±yla oynanmÄ±ÅŸ altÄ±n satarak dolandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3 kiÅŸi yakalandÄ±. ÅžÃ¼phelilerin Ã¼st aramasÄ±nda, 20 sahte ya da gramajÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ altÄ±n kolye, 5 sahte Ã§eyrek altÄ±n ve satÄ±ÅŸtan elde edildiÄŸi deÄŸerlendirilen 32 bin lira nakit para ele geÃ§irilirken, ikisi kadÄ±n 3 kiÅŸi, ifadelerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

19 KasÄ±m 2022 Cumartesi 09:59
Ä°stanbul'da jandarmadan sahte altÄ±n operasyonuÂ 

Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Jandarma SuÃ§ AraÅŸtÄ±rma Timi (JASAT) ekipleri, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce sahte ya da gramajÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ altÄ±nlarÄ±n Ä°stanbul'da satÄ±lacaÄŸÄ± bilgisini Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ekipler, Ã¶nce ÅŸÃ¼phelilerin kullandÄ±ÄŸÄ± aracÄ± ve araÃ§ sahibinin kimliÄŸini belirledi. A.Åž. isimli kiÅŸi Ã¼zerine kayÄ±tlÄ± olduÄŸu belirlenen aracÄ±n Silivri'de bulunduÄŸu tespit edildi. A.Åž. isimli kiÅŸinin fotoÄŸrafÄ±na eriÅŸen JASAT ekipleri, fotoÄŸrafÄ± kiÅŸilerin gidebileceÄŸi kuyumculara tek tek daÄŸÄ±ttÄ±. ÅžÃ¼phelilerin kullandÄ±ÄŸÄ± aracÄ±n bir kuyumcunun Ã¶nÃ¼nde park halinde gÃ¶rÃ¼lmesi Ã¼zerine operasyon iÃ§in harekete geÃ§ildi. SÃ¶z konusu 3 ÅŸÃ¼pheli, JASAT ekiplerince kuyumcudan sahte altÄ±n bozdururken suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±. ÅžÃ¼phelilere yapÄ±lan Ã¼st aramasÄ±nda, 20 sahte ya da gramajÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ altÄ±n kolye, 5 sahte Ã§eyrek altÄ±n ile satÄ±ÅŸtan elde edildiÄŸi deÄŸerlendirilen 32 bin TL nakit para ele geÃ§irildi.

KUYUMCULARA SAHTE ALTIN SATIYORLARMIÅžÂ 

Ä°kisi kadÄ±n 3 ÅŸÃ¼phelinin "Yeni evliyim. DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼mde takÄ±lan altÄ±nlarÄ±mÄ± bozduracaÄŸÄ±m" diyerek ellerindeki sahte altÄ±nlarÄ± kuyumculara sattÄ±klarÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. Â 

AYNI SUÃ‡TAN SABIKASI Ã‡IKTIÂ 

Yakalanan ÅŸÃ¼pheliler, ifadelerinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edilirken, Â A.Åž. isimli kiÅŸinin yaklaÅŸÄ±k 2 ay Ã¶nce, Karaman'da, aynÄ± suÃ§tan sabÄ±ka kaydÄ±nÄ±n olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±AltÄ±nSahte AltÄ±nOperasyon
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