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İstanbul'da kaçak göçmen denetimleri

İSTANBUL'da 9  ilçesinde kaçak göçmenlere yönelik denetim yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Haziran 2022 Cumartesi 13:54
İstanbul'da kaçak göçmen denetimleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların yakalanmasına yönelik Kadıköy, Bakırköy, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ,Küçükçekmece, Zeytinburnu, Fatih ve Beyoğlu'nda eş zamanlı denetim yaptı. 

Kadıköy İskele meydanında yapılan denetime devriye ekipleri, motorize ekipler ve çevik kuvvet ekipleri katıldı. Şüpheli görülenlerin   kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı.

Fatih'te de üzerinden kimlik çıkmayan ve ülkeye kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenenler hakkında işlem yapıldı. Ekipler kaçakları üst aramalarını yaptıktan sonra otobüslere bindirdi. Kaçak olduğu belirlenen göçmenler,  İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulKaçakGöçmenDenetimOperasyon
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