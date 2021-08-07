İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU

Bahçelievler'de gece saatlerinde ruhsatsız olarak çalıştırılan geri dönüşüm ve hurda atık toplama alanlarına operasyon düzenlendi. Operasyona 900 polis, jandarma ekipleri, Bahçelievler Belediyesine ait 158 araç ve 426 personel katıldı. 40 geri dönüşüm ve atık toplama alanının ruhsatsız olarak çalıştırıldığı tespit edildi. Operasyonda 196'sı kaçak göçmen 241 kişi yakalandı. Göçmenler, Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, yapılan aramalarda, 2 kuru sıkı tabanca ve şarjör, ruhsatsız tabanca ve şarjör, 54 fişek, 2 muşta ele geçirildi.

"DÜZENSİZ GÖÇ KAPSAMINDAKİ YABANCILARIN, SAĞLIKSIZ ŞEKİLDE ÇALIŞTIRILDIKLARI ANLAŞILMIŞTIR"

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, " İnsan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyebilecek yerler için Valiliğimize, Kaymakamlığımıza ve Belediye Başkanlığımıza yoğun şikâyetler ulaşmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde ilçemizin Cumhuriyet, Soğanlı, Hürriyet, Kocasinan Merkez, Şirinevler, Yenibosna Merkez, Çobançeşme, Fevzi Çakmak ve Zafer Mahallelerinde 40 adet ruhsatsız geri dönüşüm ve hurda atık toplama alanı tespit edilmiştir. Atık toplama faaliyetinde çoğunlukla düzensiz göç kapsamındaki yabancıların, sağlıksız ve sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları anlaşılmıştır. Söz konusu olumsuzlukların giderilmesi ve hemşehrilerimizin yoğun şikayet ve taleplerinin karşılanması amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda; Bahçelievler Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler Belediye Başkanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince bugün eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonlarda 241 şahıs hakkında işlem yapılmış, (196 yabancı uyruklu, 45'i Türk vatandaşı) 572 çek çek arabası alınmış olup, yabancı uyruklu şahıslar Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilmiştir.

Yapılan aramalarda (2) adet kuru sıkı tabanca ve şarjör, (1) adet ruhsatsız tabanca ve (3) adet şarjör, (54) adet fişek, (2) adet muşta ele geçirilmiştir. Gerçekleştirilen uygulamada; Bahçelievler Belediyesine ait 158 araç ve 426 personel ile 900 polis ve jandarma görevlendirilmiştir. Bu uygulamada görev yapan Valilik, Kaymakamlık, Jandarma, Polis, Belediye, Göç İdaresi ve sağlık personelimize gayretleri için teşekkür ediyoruz. Bahçelievler ilçemizin sakinlerine gösterdikleri duyarlılıklar nedeniyle teşekkür ediyor; hurda atık malzeme toplayan düzensiz göçmen veya geçici koruma kapsamındaki şahısları zabıta ve polis ihbar hatlarına bildirmelerini bekliyoruz. Şehrimizde insan ve çevre sağlığına zarar veren hurda atık toplama alanlarının tekrar oluşmaması için, daha temiz bir çevre, huzur ve güvenliğimiz için hep birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz. " denildi.