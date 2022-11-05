Ä°stanbul'da kaÃ§ak sigara operasyonu

Ä°stanbul KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¼lkeye kaÃ§ak yollarla sigara malzemesi getirerek piyasaya sÃ¼rmeyi planlayan ÅŸÃ¼pheliler olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde ihbar aldÄ±. Ä°hbarÄ± deÄŸerlendiren ekipler, ÅŸÃ¼phelilerin Zeytinburnu ve KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'deki iÅŸ yeri ve depo olarak kullandÄ±klarÄ± adresleri belirledi. Polis, bu adreslere farklÄ± tarihlerde dÃ¼zenledikleri operasyonlarda 5 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Adreslerde yapÄ±lan aramalarda ise piyasa deÄŸeri toplam 700 bin lira olan 17 bin 206 paket kaÃ§ak sigara, bin kaÃ§ak puro, 19 kilogram nargile tÃ¼tÃ¼nÃ¼, 580 gram kaÃ§ak tÃ¼tÃ¼n, Â 20 bin dal doldurulmuÅŸ makaron, 6 bin 400 dal boÅŸ makaron, 7 nargile makinasÄ± ile 20 elektronik sigara ele geÃ§irildi.Â