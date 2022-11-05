Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 15
aÃ§Ä±k
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
4.216,98
ALTIN
1.004,00
DOLAR
18,57
STERLÄ°N
21,26
EURO
18,52
Ã‡anakkale'de otel satÄ±ÅŸ ihalesi
Ã‡anakkale'de otel satÄ±ÅŸ ihalesi
DiyarbakÄ±r ve Mardin'de VakÄ±f taÅŸÄ±nmazlarÄ± kiraya verilecek
DiyarbakÄ±r ve Mardin'de VakÄ±f...
ÅžanlÄ±urfa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi 100 adet S plakayÄ± kiraya verecek
ÅžanlÄ±urfa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi 100...
PTT A.Åž.'den Ã‡ankaya'da daire satÄ±ÅŸÄ±
PTT A.Åž.'den Ã‡ankaya'da daire...

Ä°stanbul'da kaÃ§ak sigara operasyonu

Ä°STANBUL'da kaÃ§ak sigara ve tÃ¼tÃ¼n satanlara yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonlarda 5 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±. ÅžÃ¼phelilerin iÅŸ yeri ve depo olarak kullandÄ±klarÄ± adreslerde yapÄ±lan aramalarda 17 bin 206 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irildi.

05 KasÄ±m 2022 Cumartesi 11:08
Ä°stanbul'da kaÃ§ak sigara operasyonu

Ä°stanbul KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¼lkeye kaÃ§ak yollarla sigara malzemesi getirerek piyasaya sÃ¼rmeyi planlayan ÅŸÃ¼pheliler olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde ihbar aldÄ±. Ä°hbarÄ± deÄŸerlendiren ekipler, ÅŸÃ¼phelilerin Zeytinburnu ve KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'deki iÅŸ yeri ve depo olarak kullandÄ±klarÄ± adresleri belirledi. Polis, bu adreslere farklÄ± tarihlerde dÃ¼zenledikleri operasyonlarda 5 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Adreslerde yapÄ±lan aramalarda ise piyasa deÄŸeri toplam 700 bin lira olan 17 bin 206 paket kaÃ§ak sigara, bin kaÃ§ak puro, 19 kilogram nargile tÃ¼tÃ¼nÃ¼, 580 gram kaÃ§ak tÃ¼tÃ¼n, Â 20 bin dal doldurulmuÅŸ makaron, 6 bin 400 dal boÅŸ makaron, 7 nargile makinasÄ± ile 20 elektronik sigara ele geÃ§irildi.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ä°stanbul KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼KaÃ§akSigaraKaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
Jandarmadan kaÃ§ak saat operasyonu
Jandarmadan kaÃ§ak saat operasyonu
'Huzur Ä°stanbul' denetiminde 1 kilo 346 gram uyuÅŸturucu ele geÃ§irildi
'Huzur Ä°stanbul' denetiminde 1 kilo 346 gram uyuÅŸturucu ele geÃ§irildi
Ä°stanbul'da kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlere evlerini kiralayan 84 kiÅŸiye 2 milyon 152 bin lira ceza
Ä°stanbul'da kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlere evlerini kiralayan 84 kiÅŸiye 2 milyon 152 bin lira ceza
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans