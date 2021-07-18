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İstanbul'da kalanlar Şile'ye akın etti

Kurban Bayramında şehir dışına çıkmayan İstanbullular, Şile'ye akın etti.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
18 Temmuz 2021 Pazar 13:34
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İstanbul'da kalanlar Şile'ye akın etti

İSTANBUL(DHA)

Havanın da sıcak olmasını fırsat bilenler deniz ve güneşin tadını çıkardı. Sosyal mesafe kurallarının zaman zaman unutulduğu plajda, cankurtaranlar da gün boyu yoğun mesai  yaptı. Kurban Bayramı tatilinin uzamasıyla birlikte İstanbul'da yaşayanların bir çoğu memleketlerine  ya da tatil yerlerine gitti. İstanbul'da kalanlar ise Şile plajlarını doldurdu. Sabah saatlerinden itibaren plajı dolduran İstanbullular deniz ve güneşin tadını çıkarttı. Kumsalda şemsiyelerin altında genellikle gruplar halinde oturanlar  denize girdikleri anlarda ise zaman zaman sosyal mesafe kurallarını unuttu. Plajlarda çalışan cankurtaran ise  hem sosyal mesafe hem de fazla açılmaları konusunda vatandaşları uyardı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulşileKurban Bayramışehir Dışı
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