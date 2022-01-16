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İstanbul'da kar sürprizi 

İSTANBUL'un bazı ilçelerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ocak 2022 Pazar 10:44
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İstanbul'da kar sürprizi 

Saat 23.00 sıralarında etkisini gösteren kar, sokaklar ve araçları beyaza bürüdü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sokaktaki vatandaşlar ve bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulKarKış
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