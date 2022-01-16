İstanbul'da kar sürprizi 

Saat 23.00 sıralarında etkisini gösteren kar, sokaklar ve araçları beyaza bürüdü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sokaktaki vatandaşlar ve bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.
DHA
İSTANBUL'un bazı ilçelerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
Saat 23.00 sıralarında etkisini gösteren kar, sokaklar ve araçları beyaza bürüdü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sokaktaki vatandaşlar ve bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.
DHA