İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

Kentte kar yağışı devam ederken, Anadolu Yakası'nda ağırlıklı olmak üzere yer yer fırtına etkisini gösteriyor.

Bağlantı yollarının açık olduğu TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda ara sokaklarda ise aşırı buzlanmaya bağlı olarak sürücüler zor anlar yaşadı. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yaşanırken, ana yollarda sürücüler güçlükle ilerledi.

TEM Ümraniye Kavşağında ani bastıran tipi nedeniyle yol kapandı. Çok sayıda araç yolda kaldı, bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede önlem aldı, kar küreme araçlarıyla ters yönden ilerleyen ekipler, yolu açmaya çalışıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Ümraniye'nin Alemdağ, Sütçü İmam ve Küçüksu caddelerinde trafik durma noktasına geldi. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da yürümekte zorlandı. Libadiye Caddesi'nde birçok sürücü aracını durdurmak zorunda kaldı.

Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi Sağlık Sokak'ta ise buzlanma nedeniyle bazı araçlar yollarda kaldı.

Bayrampaşa'da buzlanan yolda bazı araçlar ilerleyemedi. Yolda kalan İETT otobüsleri, ambulans ve diğer araçlar için belediye ekibi çalışma yürütüyor.

Sultanbeyli, Sancaktepe, Kartal ve Pendik ilçeleri sınırlarında olan Aydos Ormanı'nda da yoğun kar yağışı etkili oluyor.