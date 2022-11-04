Ä°stanbul'da 'sahte pasaport' operasyonu: 2 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¶Ã§men KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla MÃ¼cadele ve Hudut KapÄ±larÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Fatihâ€™te bir evde sahte pasaport ve kimlik dÃ¼zenlendiÄŸi ihbarÄ± Ã¼zerine, belirledikleri adresteki eve girip Ã§Ä±kanlarÄ± takibe alan ekipler, 1 KasÄ±m tarihinde eve operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda Fas uyruklu R.B. ile Irak kÃ¶kenli M.K.I.A.B adlÄ± yabanÄ± uyruklu 2 kiÅŸi yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

KENDÄ°LERÄ°NÄ° EVLÄ° GÄ°BÄ° GÃ–STEREREK EV KÄ°RALADILAR

Ekipler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã§alÄ±ÅŸmalarda, ÅŸÃ¼phelilerin kendilerini evli gibi gÃ¶stererek evi kiraladÄ±klarÄ±, dikkat Ã§ekmemek iÃ§in de sahte pasaport ve kimlik atÃ¶lyesi haline getirdikleri evi sadece akÅŸam saatlerinde kullandÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi. FarklÄ± bir adreste ikamet ettikleri tespit edilen ÅŸÃ¼phelilerin, yÃ¼ksek Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda mÃ¼ÅŸteri olarak gelen kiÅŸilere sahte pasaport ve kimlik Ã¼rettikleri belirlendi.

Ã–ZEL TEKNÄ°KLERLE Ä°ÅžLEDÄ°LER

ÅžÃ¼phelilerden Irak uyruklu M.K.I.A.B.â€™nÄ±n, mÃ¼ÅŸterileri referansla gelmesi halinde onlara sahte pasaport ya da sahte kimlik ayarladÄ±ÄŸÄ±, diÄŸer sahtecilik yÃ¶ntemlerinden farklÄ± yÃ¶ntemler ve kimyasal malzemeler ile teknikler kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. SÄ±fÄ±rdan sahte pasaport yerine Ã¼lkeye daha Ã¶nceden yasal yollarla girmiÅŸ olan farklÄ± uyrukta ÅŸahÄ±slarÄ±n pasaportlarÄ±nÄ± para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± temin ederek bu pasaportlar Ã¼zerinden yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± kimyasal karÄ±ÅŸÄ±m ve solÃ¼syonlar ile yeni pasaport sahibinin fotoÄŸraf ve kimlik bilgilerini pasaporta Ã¶zel tekniklerle iÅŸledikleri ve kullanÄ±lmÄ±ÅŸ ancak geÃ§erli bir pasaport olarak tekrar yeni sahibine verdikleri tespit edildi. GÃ¶Ã§men KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, ResmÃ® Belgede Sahtecilik ile UyuÅŸturucu veya UyarÄ±cÄ± Madde Ä°mal ve Ticareti suÃ§larÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden R.B. hakkÄ±nda adli kontrol hÃ¼kÃ¼mleri uygulanÄ±rken, M.K.I.A.B ise tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

Adreste yapÄ±lan aramada; 42 farklÄ± Ã¼lkeye ait 113 adet kimlik kartÄ±, 90 adet boÅŸ kimlik kartÄ±, 15 farklÄ± Ã¼lkeye Â ait 27 adet Pasaport, 21 farklÄ± Ã¼lkeye ait boÅŸ 22 adet Â pasaport kapaÄŸÄ±, 5 farklÄ± Ã¼lkeye ait Â kimlik bilgileri olmayan Â 9 pasaport, 31 farklÄ± Ã¼lkeye ait 439 adet Â pasaport ve vize yapraÄŸÄ±, 13 adet farklÄ± Ã¼lkelere ait boÅŸ kimlik, 785 adet Â hologram filigran, 510 adet boÅŸ pasaport kimlik benzeri deÄŸerli kaÄŸÄ±t, 1490 adet deÄŸerli kaÄŸÄ±t, 15 adet Ã§ip, 427 adet lamine, delgeÃ§ cetvel bÃ¼yÃ¼teÃ§, 4 adet numaratÃ¶r, 5 adet zÄ±mpara, 5 adet stampa, farklÄ± Ã¼lkelere ait 17 adet mÃ¼hÃ¼r, 7 adet boya, 2 adet press aleti, 7 adet THY uÃ§uÅŸ kartÄ±, 2550 Euro DÃ¶viz ve 3200 TL, 6 adet cep telefonu, 7 adet renkli yazÄ±cÄ±, sahte para makinesi, 1 adet mikroskop ve aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± Â 201,3 gram gelen metafetamin uyuÅŸturucu yakalandÄ±.