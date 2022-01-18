İstanbul'da sulu kar yağdı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sulu kar ve yağmur, sabah işe gitmek için dışarı çıkanlara zor anlar yaşattı. Evlerinden çıkanlar, soğuk ve yağışlı hava ile karşılaştı. Soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor,