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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu polis kamerasında

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik Beyoğlu ve Kâğıthane ilçelerinde operasyon düzenledi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
19 Eylül 2021 Pazar 13:26
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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu polis kamerasında

İSTANBUL DHA


 

Yapılan operasyonlarda, zeytin bidonu içerisinde Türk İslam Medeniyetleri Dönemi-Bizans Dönemi'ne ait olabileceği düşünülen;  30 adet Bizans öncesi ve İslam dönemi sikke, 48 adet Roma dönemi oyun taşı, 3 adet gözyaşı şişesi, 5 adet çeşitli dönemlere ait obje olmak üzere toplamda 86 obje ve sikke ele geçirildi. Operasyon kapsamında O.E.  isimli bir şüpheli gözaltına alındı.


OPERASYONLAR POLİS KAMERASINDA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulKaçakçılık Suçlarıyla MücadeleŞube MüdürlüğüTarihi EserBeyoğluKağıthaneOperasyonYeni Çağrı
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