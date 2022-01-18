İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bugün sabah 06.00'da Bahçelievler merkezli Bağcılar ve Gaziosmanpaşa'da torbacı tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan 37 şüpheliye yönelik 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona, özel harekât polisi, narkotik köpeği, narkotik şube ekipleri ve polis helikopteri destek verdi. Baskınlarda, çok miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, Bahçelievler Zafer Mahallesi Bahar Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 1.katı ve Gaziosmanpaşa'da Hürriyet Mahallesi 288 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2. katına düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.