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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

İSTANBUL polisi, sabahın erken saatlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere giren ekipler, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Nisan 2022 Salı 09:20
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.30 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, Çekmeköy Sancaktepe ve Esenyurt ilçelerinde  24 adreste, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamında, Ümraniye Ademyavuz Mahallesi  Aker Sokak'ta bir gecekonduya giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiği öğrenilirken,  20 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulNarkotikPolisUyuşturucuOperasyon
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