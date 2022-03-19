Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 7
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.144,26
ALTIN
913,93
DOLAR
14,79
STERLİN
19,57
EURO
16,39
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 4...

İstanbul'da yollar buz pistine döndü, kazalar beraberinde geldi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollar buz pistine döndü.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
19 Mart 2022 Cumartesi 13:58
İstanbul'da yollar buz pistine döndü, kazalar beraberinde geldi

İSTANBUL,(DHA)

Buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi. Yollardaki sürücülerden bazıları araçlarıyla iş yerlerine girmekten son anda kurtulurken, bazıları da kaza yaparak durabildi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının da düşmesiyle birlikte yollarda buzlanma meydana geldi. Yollardaki buzlanma ise kazalara neden oldu. Şişli'de Ayazma Deresi Caddesi'nde, kayan otomobil iş yerine girmekten son anda kurtuldu. Kaza anı cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Ayrıca, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki 06 COF 592 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulBuz PistineKazalarYollarYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Yerlikaya saat verip uyardı
Vali Yerlikaya saat verip uyardı
Motorlu nakliyecilerden UKOME'ye çağrı!
Motorlu nakliyecilerden UKOME'ye çağrı!
Motosikletlilerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek
Motosikletlilerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans