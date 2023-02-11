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İstanbul'daki Doğu Türkistanlı STK'lerden depremzedelere insani yardım

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 10 ili etkileyen depremlerin yaşandığı bölgelere acil insani yardım malzemeleriyle gönüllü ekiplerini gönderdi.

11 Şubat 2023 Cumartesi 16:38
İstanbul'daki Doğu Türkistanlı STK'lerden depremzedelere insani yardım

İstanbul merkezli Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliğinden yapılan açıklamada, depremde en ağır hasar alan bölgelerden biri olan Kahramanmaraş'a ilk etapta erzak, battaniye, ekmek ve hazır gıda gönderildiği belirtildi. 
Yapılan çağrıyla yaklaşık 200 Doğu Türkistanlı gönüllünün Kahramanmaraş'a sevk edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Acil yardım ekibimiz Kahramanmaraş şehrine gelir gelmez orada eğitim gören ve depremde mağdur olan öğrencilerimizle iletişime geçti. Ama maalesef acı bir haberle karşılaştık. Depremde göçük altında kalan bir Doğu Türkistanlı kardeşimizin kurtarıldıktan sonra hastanede tüm çabalara rağmen vefat ettiğini öğrendik. Daha sonra deprem mağduru vatandaşlarımızın İstanbul'a nakli yapıldı. İlk etapta 12 çocuk ve 11 kadından oluşan bir grup İstanbul'a ulaştı. Misafirler, Satuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı Kız Öğrenci Yurduna yerleştirildi. İkinci etapta vefat eden kardeşimizin cenazesi İstanbul'a getirilerek toprağa verildi."
Açıklamada, Kahramanmaraş'taki depremzedelere ve İHH İnsani Yardım Vakfının arama kurtarma ekiplerine destek olan gönüllü ekibin, afetzedelere 8 bin kişilik Uygur pilavı dağıttığı anlatıldı. 
Doğu Türkistanlı 65 kişiden oluşan diğer gönüllü ekibinin de Hatay'da görev yaptığı aktarılan açıklamada, bu ekibin beraberinde 2 bin Uygur ekmeğiyle battaniye, kışlık elbise ve jeneratörler götürdüğü kaydedildi. 
Açıklamada, Doğu Türkistanlı kadınların da depremzedelere yardım elini uzattığı belirtilerek, "Doğu Türkistan Nuzugum Aile ve Kültür Derneği ve Hira Teknoloji ve Yardım Vakfı, kadınları organize ederek 1000 battaniye, 2 binden fazla iç giyim, 300'den fazla atkı, 100 sıcak kıyafet, 400 mont, 100 ayakkabı ve çocuklar için oyuncak, bebek bezi ile hazır gıda hazırlayarak Mavi Hilal İnsani Yardım Derneği aracılığıyla deprem bölgelerine ulaştırdı." denildi. 
Ayrıca şu ana kadar 400 bin lira nakdi yardımın toplandığı bildirildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulDoğu TürkistanSTKYardımKahramanmaraşDeprem
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