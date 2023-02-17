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İstanbul'dan deprem bölgesine 1200 portatif yatak gönderildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından gönderilen 1200 portatif yatak, Endonezya Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağıyla Atatürk Havalimanı'ndan Adana'ya gönderildi.

17 Şubat 2023 Cuma 17:04
İstanbul'dan deprem bölgesine 1200 portatif yatak gönderildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlara yardım amacıyla bölgeye gıda ve ekipman sevkiyatı devam ediyor.
Bu kapsamda depremzedelere yardım için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından 1200 portatif yatak gönderildi.
Atatürk Havalimanı'nda Endonezya Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağına yüklenen, içinde portatif yatak bulunan koliler, depremzedelere ulaştırılmak üzere Adana'ya doğru yola çıktı.
Yatakların deprem bölgesinde AFAD koordinasyonunda dağıtımının gerçekleştirileceği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremIstanbulYardım
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