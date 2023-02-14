İstanbul Emniyet Müdürlüğünün deprem bölgesine yardımları sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren bölgedeki vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ilçe ve şube müdürlükleri koordinesinde başlatılan yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem bölgesine 13 konteyner, 10 mobil tuvalet ve banyo konteyneri, 26 jeneratör, 16 bin 543 kışlık kıyafet, 6 bin 975 battaniye, 8 ton gıda malzemesi, 71 bin 500 gıda malzemesi gereci, 3 ton su, 646 ısıtıcı, 117 yatak, ranza takımı, 800 koli bebek ihtiyacı, 900 koli hijyen ürünü ile 10 bin tıbbi malzemenin içinde bulunduğu 32 tır gönderildi.

Personelin ayrıca 5 milyon lira nakdi yardım sağladığı depremzedelere, emniyet ekiplerinin ihtiyaç doğrultusunda desteği devam edeceği belirtildi.