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İstanbul Emniyeti toplum destekli polis uygulamalarını tanıttı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Nisan 2022 Çarşamba 15:15
İstanbul Emniyeti toplum destekli polis uygulamalarını tanıttı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Sultanahmet ve Kadıköy Meydanı'nda toplum destekli polis çalışmalarını tanıttı. Polis ekipleri, etkinliğe katılan insanlara, kadına şiddet, uyuşturucuyla mücadele, hayvana şiddet ve trafik kuralı ihlallerinde ihbar için kullanılan KADES, UYUMA, HAYDİ, Kırmızı Düdük uygulamalarını anlattı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekiplerinin etkinliği, çevredekilerden ilgi gördü. Etkinliğe katılan Seher Delibaş, polisin uygulamalarla ilgili yaptığı bilgilendirmenin faydalı olduğunu belirterek, "Başımıza bir iş gelince bu uygulamalardan polisi çağıracağız" dedi. Müzeyyen Tok ise, "Güzel bir çalışma, çok güzel izah ettiler. Sadece şiddet görmek değil, sokakta bir tehlikeyle karşılaştığımızda uygulamayı kullanabileceğiz" diye konuştu. 

Kadıköy'de, ihbar uygulamalarıyla ilgili tanıtımını dinleyen Musa Satılmış, ilk kez haberdar olduğunu belirtti. Satılmış "Zaman zaman televizyonda görüyordum ama, şimdi daha iyi bilgilendim. Teşkilatımız bizi böyle aydınlattığı müddetçe, her zaman gözümüz, kulağımız açılır" dedi. 

Uygulamaların oldukça faydalı olduğunu belirten Leyla Kaya, "Emniyete çok teşekkür ediyorum. En büyük sorunlarla ilgili önemli bir çözüm bulmuşlar ve insanları bilgilendiriyorlar. Bu çok önemli bir şey. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Teşkilatına çok teşekkür ederim" diye konuştu. 

Etkinliğe katılan insanlara uygulamalarla ilgili broşür, çocuklara ise hediye dağıtıldı. 

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Toplum Destekli Polis Uygulamalarıİstanbul Emniyeti
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