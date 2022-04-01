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İstanbul Gençlik Oyunları’nda 4 final heyecanı

Başakşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nda 4 farklı branşta final heyecanı yaşandı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları törenle verildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Nisan 2022 Cuma 10:34
İstanbul Gençlik Oyunları’nda 4 final heyecanı

Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nda finaller hız kesmeden devam ediyor. Spordan kültüre birçok alanda yarışmaların sürdüğü oyunlarda Başakşehir ortaokullar arası küçükler voleybol kızlar ve yıldız basketbol erkekler turnuvaları ile liseler arası kızlar kros yarışması ve şiir yarışmasının İstanbul finalleri yapıldı.

İSTANBUL ŞAMPİYONU GÜNGÖREN’DEN

İstanbul liseler arası kızlar kros yarışının finali Şamlar Tabiat Parkı’nda gerçekleştirildi.  Zorlu parkurun birincisi Güngören Anadolu Lisesi’nden 16 dakika 49 saniye ile Bahar Tosun oldu. Küçükçekmece TOKİ Atakent Spor Lisesi öğrencisi Elif Gökçe Aksu 17 dakika 27 saniye ile ikinci olurken, yine aynı okuldan Kadriye Masal Karaca 17 dakika 32 saniyelik derecesi ile üçüncülüğü elde etti.  

İSTİKLAL MARŞI’NI YÜREKTEN OKUDULAR

İstanbul Gençlik Oyunları kültür kategorisinde gerçekleştirilen 4. Şiir Yarışması’nın finali Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde yapıldı. İstiklal Marşı temalı yarışmaya 14 ilçeden 495 öğrenci başvurdu. Finalde 9 ilçe birincisi, İstiklal Marşı’nı yürekten okuyarak, jest, mimik, tonlama gibi değerlendirmelerden geçti. Yarışmanın sonuçları, 1 Nisan Cuma günü saat 15.00’te Başakşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

BASKETBOL VE VOLEYBOLDA KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda gerçekleştirilen ortaokullar arası yıldız basketbol turnuvası erkekler finalinde Özel Bahçeşehir Ortaokulu birinci olurken, İBB Şehit Polis Mustafa Erdoğan ikinci oldu. Özel Başakşehir Final Ortaokulu ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Emin Saraç Spor Salonu’ndaki ortaokullar arası küçük kızlar voleybol turnuvasında TOKİ Fenertepe Ortaokulu birinci oldu. TOKİ Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu’nun ikinci olduğu turnuvayı Özel Bahçeşehir Koleji üçüncülükle tamamladı. Dereceye giren takımlar, madalya ve kupaları düzenlenen törenle aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Belediyesiİstanbul Gençlik Oyunları
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