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İstanbul Havalimanı'da 09.05

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Kasım 2021 Çarşamba 10:30
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İstanbul Havalimanı'da 09.05

İSTANBUL - ULU önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83'inci yıl dönümü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törende havalimanı çalışanları ve yolcular saygı duruşunda bulundu. 

Törende havalimanındaki yolcular için Türkçe ve İngilizce anonslar yapılırken, terminal binası içerisine asılan Türk bayrağı ve Atatürk'ün portresi önünde bir araya gelen havalimanı personeli saatler 09.05'i gösterdiğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulundu. 

Buradaki törene İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlü Kadri Samsunlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi İstanbul Başmüdürü Sadık Sürücü, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serpil Hatipolu, havalimanı çalışanları ve yolcular katıldı.

Saygı duruşunun ardından ise İstiklal Marşı okundu. Pasaport kontrol noktalarındaki polis memurları da bulundukları yerde ayağa kalkarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na eşlik etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul HavalimanıAtatürkü Anma Töreni
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