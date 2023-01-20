İstanbul Havalimanı'na Yıldız Teknik Üniversitesi'nden "GreenStars Sertifikası"

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirliğin yaygınlaşması için çalışmalar yapan Yıldız Teknik Üniversitesi, 2021 yılında "GreenStars Sürdürülebilirlik Modeli"ni tanıttı.

İGA İstanbul Havalimanı da ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik performans düzeylerinin değerlendirilebilmesi, uygulamalarının küresel ölçekte en iyi örneklerle karşılaştırılabilmesi ve başarılarının objektif kıstaslar çerçevesinde belgelendirilebilmesi için GreenStars Sertifika programına katıldı.

Üniversite tarafından sürdürülebilirlik alanında geliştirilen GreenStars Programı kapsamında denetim ve analizler yapıldı. İGA İstanbul Havalimanı'nda yapılan sürdürülebilirlik çalışmaları, global 17 sürdürülebilir kalkınma amacının tamamında karşılık bularak denetimlerden geçerli not aldı.

İGA İstanbul Havalimanı, sürdürülebilir değerlerin, teşvik edildiği ve ödüllendirildiği bu sertifikaya layık görüldü.

GreenStars Sertifikası, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bestami Özkaya ve Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman'ın katılımı ile İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'ya takdim edildi.