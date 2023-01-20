Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.490,59
ALTIN
1.166,41
DOLAR
18,81
STERLİN
23,25
EURO
20,39
Kapadokya Alan Başkanlığından ön yeterlilik ilanı
Kapadokya Alan Başkanlığından ön...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından kat karşılığı inşaat ihalesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi Kadrosuna Naklen Alım Yapılacak
Afet ve Acil Durum...
Güneş enerjisinden elektrik üretim santrali kurulum ve işletme ihalesi
Güneş enerjisinden elektrik üretim...

İstanbul Havalimanı'na Yıldız Teknik Üniversitesi'nden "GreenStars Sertifikası"

Yıldız Teknik Üniversitesi, sürdürülebilirlik, kalkınma, sorumlu tüketim ve yönetim alanında yaptığı çalışmalardan dolayı, İGA İstanbul Havalimanı'na "GreenStars Sertifikası" verdi.

20 Ocak 2023 Cuma 12:50
İstanbul Havalimanı'na Yıldız Teknik Üniversitesi'nden "GreenStars Sertifikası"

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirliğin yaygınlaşması için çalışmalar yapan Yıldız Teknik Üniversitesi, 2021 yılında "GreenStars Sürdürülebilirlik Modeli"ni tanıttı.
İGA İstanbul Havalimanı da ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik performans düzeylerinin değerlendirilebilmesi, uygulamalarının küresel ölçekte en iyi örneklerle karşılaştırılabilmesi ve başarılarının objektif kıstaslar çerçevesinde belgelendirilebilmesi için GreenStars Sertifika programına katıldı.
Üniversite tarafından sürdürülebilirlik alanında geliştirilen GreenStars Programı kapsamında denetim ve analizler yapıldı. İGA İstanbul Havalimanı'nda yapılan sürdürülebilirlik çalışmaları, global 17 sürdürülebilir kalkınma amacının tamamında karşılık bularak denetimlerden geçerli not aldı.
İGA İstanbul Havalimanı, sürdürülebilir değerlerin, teşvik edildiği ve ödüllendirildiği bu sertifikaya layık görüldü.
GreenStars Sertifikası, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bestami Özkaya ve Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman'ın katılımı ile İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'ya takdim edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul HavalimanıYıldız Teknik ÜniversitesiGreenStars Sertifikası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da öğrenciler karnelerini aldı
İstanbul'da öğrenciler karnelerini aldı
Fatih'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Fatih'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Osmanbey metro istasyonu geçici olarak işletmeye kapatılacak
Osmanbey metro istasyonu geçici olarak işletmeye kapatılacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans