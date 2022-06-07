Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.648,12
ALTIN
986,17
DOLAR
16,66
STERLİN
20,82
EURO
17,84
Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim...
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi Alacak
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi...
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi...
İstanbul Galata Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Galata Üniversitesi 15...

İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara giden 286 kişilik ilk hac kafilesi, dualarla ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Haziran 2022 Salı 10:12
İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Hacı adayları havalimanında duygu dolu anlar yaşadı. Kovid-19 nedeniyle entübe edilen ve hastanede yaşam mücadelesini kazanan hacı adayı Ayfer Gül, "Çok sıkıntılı anlar geçirdim. Ancak rabbim bu sene bu mutluluğu nasip etti" diye konuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki yıldır yapılamayan hac ziyaretleri yeniden başladı. İstanbul Havalimanı'ndan giden ilk hac kafilesi için tören düzenlendi.  Suudi Arabistan Havayolları Saudia'nın tarifeli seferiyle 10.10'da Medine'ye giden 286 hacı adayının uğurlama törenine İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri ve hacı adaylarının yakınları katıldı. Uzun yıllardır hac görevini gerçekleştirebilmek için sıra bekleyen hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.


HACI ADAYLARININ DUYGU DOLU ANLARI

Kovid-19'a yakalanan ve entübe olduktan 35 gün sonra iyileşen Ayfer Gül, "Çok sıkıntılar geçirdim. Rabbim bu mutluluğu nasip etti. İnşallah Mescid-i Nebevi'ye gideceğiz. Kabe'yi tavaf edeceğiz. Rabbim hakkıyla hac vazifemizi yapmayı nasip etsin" diyerek duygularını anlattı.


VEFAT EDEN ANNE VE BABALARININ YERİNE HAC GÖREVLERİNİ YAPACAKLAR  

Pandemi öncesinde kurada hac ziyaretine hak kazanan anne ve babalarını kovid-19 nedeniyle kaybeden Celalettin Yüce ve Hülya Basmaz kardeşler de ilk kafilede yer aldılar. Celalettin Yüce, "Anne ve babamızı kovid-19'un başlangıcında kaybettik. Onların hac hakkını dilekçeyle biz devraldık. Diyanet İşleri de onayladı. Şimdi anne ve babamızın yerine, onların kutsal topraklara gidiyoruz. Çok duyguluyuz ve çok mutluyuz" diye konuştu. Hülya Basmaz ise "En sevdiğimiz insanların yerine en sevdiğimiz vazifeyi yerine getirmek için uğraşacağız. Çıktı çıkalı ağlamaktan, sevinmekten acayip duygular içindeyiz. Tarif edilemez" ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan dualar eşliğinde hacı adayları uğurlandı. Törende konuşan İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti. Törenin sonunda İstanbul  Havalimanı işletmecisi İGA, hacı adaylarına gül dağıttı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul HavalimanıHaçHacıKafile
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir'de servis minibüsü devrildi; 6 yaralı
Başakşehir'de servis minibüsü devrildi; 6 yaralı
TEM Otoyolu’nda otomobil tır’a çarptı:  1 ölü, 1 yaralı
TEM Otoyolu’nda otomobil tır’a çarptı:  1 ölü, 1 yaralı
Bayrampaşa'da iş yeri alev alev yandı 
Bayrampaşa'da iş yeri alev alev yandı 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans