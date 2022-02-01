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İstanbul Havalimanı yolcu uğurlama ve karşılamaya gelenlere açıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Şubat 2022 Salı 14:16
İstanbul Havalimanı yolcu uğurlama ve karşılamaya gelenlere açıldı

İSTANBUL - KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla İstanbul Havalimanı girişinde uygulanan mecburi bilet kontrolü bugün itibariyle kaldırıldı. Yolcu uğurlamaya ve karşılamaya gelenler havalimanına alınacak.

Salgın önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından, biletli yolcu dışında havalimanına girişler yasaklanmıştı. Alınan karar doğrultusunda bugün itibariyle havalimanı giriş kapılarında uygulanan bilet kontrolü kaldırılırken, yolcu dışında vatandaşların havalimanına girişlerine izin verilmeye başlandı. Havalimanına yolcu uğurlamaya ve karşılamaya gelenler 1,3,4,5,9 ve 13 numaralı kapılardan terminal binasına giriş yapabilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yolcu Uğurlama Ve Karşılamaİstanbul Havalimanı
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