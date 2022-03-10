İSTANBUL İÇİN İKİ YENİ KARAR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verileri doğrultusunda kar yağışı ve buzlanma ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirlerle ilgili İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve emniyet müdürü yardımcıları da katıldı. Yaptığı açıklamada çalışmaların aralıksız olarak sürdüğünü söyleyen Yerlikaya, alınan iki yeni kararı da açıkladı.

“24 BİN 520 PERSONEL GÖREVİNİN BAŞINDA"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli ve yoğun kar yağışının yol açabileceği olumsuz durumlara karşı alınan tedbirleri açıklayarak, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden gelen veriler ışığında, hemşehrilerimizin başta sağlığı, güvenliği ve huzuru için gerekli tüm idari tedbirlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. Olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanmaya karşı; ilgili tüm kurumlarımız, 24 saat görevlerinin başındalar. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan 473 km'lik yol ağında, 754 personel, 209 araç; Kuzey Marmara Otoyolu, ICA İşletmesi sorumluluk alanındaki 148 Km'lik yol ağında 215 personel, 117 araç Kuzey Marmara Oto Yolu İşletmesi sorumluluk alanındaki 92 Km'lik yol ağında, 170 personel, 73 araç; Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyelerinde 22.377 personel; 4.457 araç; Jandarma Komutanlığımızda 87 nokta, 435 timde görevli, 2.554 personel; Emniyet Müdürlüğümüzde 240 noktada; 373 trafik, 1.917 asayiş ekibi ile toplamda 24.520 personel; Sahil Güvenlik Komutanlığımızda ise 13 yüzer, 1 uçar unsur, 106 personel ile gerekli güvenlik tedbirlerini aldık. AFAD, 207 personeli ve 78 aracıyla olumsuz hava koşullarına karşı 24 saat esasıyla görevinin başında. Kızılay'ımız, 37 noktada 160'ı gönüllü toplam 317 personeli ve 90 aracıyla vatandaşlarımıza ikram hizmeti sunmaya devam ediyor" dedi.