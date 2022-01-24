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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu; 18 kişiye gözaltı kararı

İSTANBUL merkezli 4 ilde 22 adrese FETÖ operasyonu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ocak 2022 Pazartesi 10:27
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu; 18 kişiye gözaltı kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock programını kullandığı tespit edilen  ve konuşma içerikleri çözümlenen ayrıca örgüt içerisinde de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen aralarında KHK ile ihraç edilen emniyet müdürü, komiser yardımcısı,aktif görevde bulunan polis memuru ve doktorlarında aralarında bulunduğu haklarımda yakalama kararı verilen 18 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyallere el konurken, aramalar sırasında bazı şüphelilere ait "F" serisi 1 dolar ele geçirildi. Adreslerde gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmının sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulFetöTerörörgütOperasyon
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