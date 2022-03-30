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İstanbul merkezli 5 ilde DHKP/C operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Mart 2022 Çarşamba 10:44
İstanbul merkezli 5 ilde DHKP/C operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma ve etkin pişmanlık hükümlerince ifade veren şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgüt içerisinde faaliyet gösteren 21 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yaklanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Hatay, İzmir ve Erzurum illerinde toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 1 tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjörle 9 adet fişek; çok sayıda doküman ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulTerörörgütDHKPCOperasyon
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