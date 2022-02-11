Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 6
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,038.67
ALTIN
793.68
DOLAR
13.54
STERLİN
18.33
EURO
15.41
Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait dükkanlar kiraya verilecek
Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait...
Atılım Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim ve...
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu; 21 gözaltı

İSTANBUL merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Şubat 2022 Cuma 09:49
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu; 21 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında bylock kullanıcısı olan 23 kişiye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli Ankara, Samsun, Giresun ve Manisa'da eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Farklı meslek gruplarına yönelik gerçekleşen operasyonda 23 şüphelinin 6'sının KHK'lar ile ihraç edilen eski kamu çalışanı olduğu ve tamamının Bylock kullanıcısı olduğu belirtildi. Operasyonda yapılan aramalarda 2 adreste 1 Dolar ve çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FetöörgütTerörTeröristOperasyonBylock
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4’üncü Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri sahiplerini buldu  
4’üncü Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri sahiplerini buldu  
Bakırköy'de 3 katlı giyim mağazasının önüne bırakılan eşyalar yandı
Bakırköy'de 3 katlı giyim mağazasının önüne bırakılan eşyalar yandı
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans