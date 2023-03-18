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İstanbul PERDER'den ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarında sabitleme kararı

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu yetkilileriyle yaptıkları çalışmalar sonucunda, ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldıklarını duyurdu.

18 Mart 2023 Cumartesi 18:34
İstanbul PERDER'den ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarında sabitleme kararı

İstanbul

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneğinden yapılan açıklamada (İstanbul PERDER), "Bünyesinde 44 üye ve 2 bin 140 mağaza bulunan İstanbul PERDER olarak perakende sektöründeki fiyat hareketlerini yakından takip etmekteyiz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son dönemde kırmızı et fiyatlarındaki olağanüstü artışlara istinaden, Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar sonucunda, Ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldık.

Bu çerçevede, kasap reyonu olan, kampanyaya dahil üyelerimizle 20 Mart 2023 tarihinden itibaren, dana kıymalık etin kilogram fiyatını 190 TL’den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL olarak üyelerimize tavsiye fiyatlarından satış yapılması önerilmiştir. Bu uygulamamızı Ramazan ayı sonrasında da devam ettirmeyi planlanmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurur, hayırlı ramazanlar dileriz."

AA

Son Güncelleme: 18.03.2023 18:35
Anahtar Kelimeler:
PERDERGıdaEt
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