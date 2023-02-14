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İstanbul Sanayi Odası deprem bölgesinde 1.000 konteynerlik "İSO Yaşam Kenti" kuracak

İstanbul Sanayi Odası (İSO), depremin yaşandığı bölgede normal hayata yeniden dönüşe güçlü ve kalıcı katkı sağlamak amacıyla "İSO Yaşam Kenti" kurmaya hazırlanırken, bu çerçevede ilk etapta 1.000 konteynerlik bir kent oluşturulacak.

14 Şubat 2023 Salı 15:48
İstanbul Sanayi Odası deprem bölgesinde 1.000 konteynerlik "İSO Yaşam Kenti" kuracak

İstanbul

Yapılan açıklamaya göre İSO, depremin ilk gününden itibaren 23 bin üyesini seferber ederek İstanbul Valiliği, AFAD ve çatı örgütü TOBB koordinasyonunda başlattığı yardım çalışmalarını afet bölgesinde ihtiyaç sahiplerine en hızlı şekilde ulaştırmıştı.

İSO şimdi de "İSO Yaşam Kenti" kurmaya hazırlandığını duyurdu.

Yaşanan olağanüstü felaketin acılarını dayanışma halinde sarabilmek amacıyla oluşturulacak konteynerlerde, bölgedeki barınma ihtiyacına dayanıklı bir şekilde katkıda bulunacak şekilde iki oda, mutfak ve tuvalet-banyo olacak.

"Vatandaşlarımız için seferberiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, şu bilgileri paylaştı:

"Ülke olarak olağanüstü bir felaketin acılarını hep birlikte sarmaya çalışırken, İSO olarak tüm üyelerimizle birlikte, depremin ilk saatlerinden itibaren vatandaşlarımıza yönelik yardım çalışmalarımız seferberlik anlayışıyla sürüyor. Bu çalışmaların en doğru ve ivedilikle yapılması için gerekenleri yerinde görüp tespit etmek amacıyla deprem bölgesinde geçirdiğimiz üç gün, bize vatandaşlarımızın en büyük ihtiyacının dayanıklı barınma ve konteyner kent olduğunu gösterdi. Bu çerçevede tüm üyelerimizin katkılarıyla bir 'İSO Yaşam Kenti'nin kurulması çalışmalarına başladık ve bu kentin kurulumu öncesi çalışmalarımız sonuçlanma aşamasına geldi.

İSO Yaşam Kenti'nin kurulacağı şehir ve arazi konusunda ilgili makamlarla en üst seviyede görüşmelerimiz en kısa sürede sonuçlandırılmak üzere devam ediyor. Bu yaşam kentinin kurulmasına sadece üyelerimiz değil, yurt içi ve yurt dışındaki dostlarımızın da katkıda bulunabileceklerini söylemek istiyorum. Bu vesile ile hep birlikte güçlü bir dayanışma içinde bu büyük acının yaralarını sarmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum."

İSO'nun depremzedelere yardımları sürüyor

Verilen bilgiye göre, İSO, jeneratörden battaniyeye, ayakkabıdan giyim eşyalarına, tüplü sobalardan hijyen ürünlerine, gıda maddelerinden temizlik ürünlerine kadar birçok ürünü İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında oluşturduğu iki merkezde toplamış ve bu ürünleri depremin ilk üç gününde 18 TIR halinde afet bölgesine göndermişti.

Başta Hatay, Adıyaman ve Malatya olmak üzere deprem bölgesine gönderilen ihtiyaç maddeleri, ulaştırılan yerin mülki idare amirlerinin yönlendirmeleriyle AFAD ve ticaret ve sanayi odaları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İSO, bölgede oluşacak ihtiyaçlar doğrultusunda, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların bu zor günleri en az sıkıntı ile atlatabilmesi için yardımlarını artırarak sürdüreceğini de duyurdu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSO Yaşam KentiİSOKonteyner
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