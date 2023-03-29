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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da bazı ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kent merkezinde sulu kar olarak görülüyor.

29 Mart 2023 Çarşamba 10:47
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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

İstanbul

Kentte dün başlayan yağmur, bu sabah bazı ilçelerde yerini sulu kara, yüksek kesimlerde ise kar yağışına bıraktı.
Anadolu Yakası'nda Kartal Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşturan kar, Beykoz ve Ümraniye'de aralıklarla sulu kar şeklinde etkisini sürdürüyor.
Avrupa Yakası'nda Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. Kentin bazı bölgelerinde yağışların sulu kar ile yağmur şeklinde yağıyor.

AA

Son Güncelleme: 29.03.2023 10:51
Anahtar Kelimeler:
IstanbulKarKar Yağışı
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