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İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması

İSTANBUL Valiliği, Sultanahmet Meydanı tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Nisan 2022 Cumartesi 18:09
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması

İstanbul Valiliği, "Sultanahmet Meydanı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye tarafından Ramazan etkinlikleri düzenlenmek istenildiği, ancak bu talebe izin verilmediği" iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca Sultanahmet Meydanı'nda 2 Nisan-2 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ramazan Etkinlikleri gerçekleştirilmesinin planlandığı; bu kapsamda konser, söyleşi, tiyatro faaliyetleri için sahneler, atölye çalışmaları, yemek ve el sanatları ürünlerinin sergilenmesi amacıyla, stant ve dinlenme alanları kurulacağı belirtilerek, bu etkinlikler sırasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması istenilmiştir. Diğer yandan, yine Sultanahmet Meydanı'nda Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, Ramazan ayı boyunca 'Kitap ve Kültür Fuarı' düzenleme talebinde bulunulmuştur. Konunun, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun görev ve yetki alanında bulunması nedeniyle her iki talep Valiliğimizce; İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na iletilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

"Buna istinaden İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan cevabi yazıda; 'Kurulun 26.02.2020 tarihinde aldığı 7346 sayılı karar ile Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilmesi istenen bu türden etkinliklerin; 'Meydanı'nın Dünya Kültürel Miras alanında bulunması, kurulacak stant ve sahnelerin meydan çevresindeki 1. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli anıt eserlerin görünürlüğünü ve algılanmasını olumsuz yönde etkilemesi, tarihi meydanlardaki yaya geçişinin daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına yaya erişiminin kısıtlanması nedeniyle uygun olmadığına karar verildiği, bu nedenle her iki talebin de değerlendirilemeyeceği' bildirilmiştir. Valiliğimize gönderilen cevabi yazı, talepte bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'na iletilmiş olup, bunun dışında Valiliğimizce alınmış herhangi bir yasaklama kararı söz konusu değildir"

DHA

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İstanbul ValiliğiSultanahmet MeydanıİBBRamazanEtkinlik
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