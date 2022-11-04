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Ä°stanbul ValiliÄŸi uyuÅŸturucu ile mÃ¼cadele rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°STANBUL ValiliÄŸi, uyuÅŸturucu ve madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda, emniyet, jandarma, sahil gÃ¼venlik ve gÃ¼mrÃ¼k ekiplerinin 10 ayda 42 bin 442 operasyon yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 6 bin 103 ÅŸÃ¼phelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. DÃ¼zenlenen operasyonlarda, 841 kilo 6 gram eroin, 6 bin 821 kilogram esrar, 739 kilogram kokain, 545 kilo 7 gram bonzai, 17 gram bonzai hammaddesi, 4 bin 639 kilogram metamfetamin, 279 kilo 9 gram diÄŸer uyuÅŸturucu maddeler, 10 bin 700 litre asetik anhidrit ve 22 milyon 375 bin 82 adet ecstasy-captagon hap ele geÃ§irildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

04 KasÄ±m 2022 Cuma 10:26
Ä°stanbul ValiliÄŸi uyuÅŸturucu ile mÃ¼cadele rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°stanbul ValiliÄŸi, uyuÅŸturucu ve uyuÅŸturucu ticareti yapanlara karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼cadelede alÄ±nan baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§larÄ± paylaÅŸtÄ±. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri baÅŸta olmak Ã¼zere, ilgili tÃ¼m kurumlar, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ kuruluÅŸlarÄ±n kararlÄ±lÄ±k ve uyum iÃ§erisinde Ã§aba gÃ¶sterdiÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, emniyet, jandarma, sahil gÃ¼venlik ve gÃ¼mrÃ¼k teÅŸkilatÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonlarÄ±n verileri bildirildi.Â 

Buna gÃ¶re; 2022 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ± sonu itibarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen 42 bin 442 operasyonda toplam 61 bin 612 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±, 6 bin 103 ÅŸÃ¼pheli ise tutuklandÄ±. Operasyonlarda 841 kilo 6 gram eroin, 6 bin 821 kilogram esrar, 739 kilogram kokain, 545 kilo 7 gram bonzai, 17 gram bonzai hammaddesi, 4 bin 639 kilogram metamfetamin, 279 kilo 9 gram diÄŸer uyuÅŸturucu maddeler, 10 bin 700 litre asetik anhidrit ve 22 milyon 375 bin 82 adet ecstasy-captagon hap ele geÃ§irildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

AcÄ±klamada 2019 yÄ±lÄ±ndan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili detaylÄ± bilgiler de paylaÅŸÄ±ldÄ±. Tabloya gÃ¶re 2021 yÄ±lÄ± 47 bin 59 operasyonla en yoÄŸun uyuÅŸturucu baskÄ±nÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l yakalanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 67 bin 587, tutuklanan ÅŸÃ¼pheli sayÄ±sÄ± ise 6 bin 658 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ä°stanbul ValiliÄŸiUyuÅŸturucuMÃ¼cadeleEmniyetJandarmaSahil GÃ¼venlikGÃ¼mrÃ¼kTicaret
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